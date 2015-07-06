У Ляшко заявляют, что Саакашвили летает в Киев на частном самолете бизнесмена Жеваго
Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук отмечает, что председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили летал на частном самолете внефракционного народного депутата Константина Жеваго.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя информацию относительно данного перелета из Одессы в Киев 11 июня.
"Есть такая информация", - сказал депутат.
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"Подробнее я не могу сказать. Есть информация, что перелет был. Почему и как - сейчас выясняют мои помощники", - добавил Мосийчук.
Ранее в эфире канала "112" Мосийчук заявил, что Саакашвили летает на чартерах и спецсамолетах, а также в бизнес-классах европейских авиакомпаний.
"В течение последних полтора месяца человек, в которого в Администрации президента пытаются влюбить всю страну, имею в виду Михаила Саакашвили, десятки раз пользовался чартерами, летал в Вену, летал в Вилково на спецвертолете через VIP-портал, летал в Стамбул летал на самолетах Lufthansa в бизнес-классе", - сказал депутат.
Как известно, Жеваго является украинским бизнесменом, совладельцем швейцарской железорудной компании "Ferrexpo", владельцем банковских и других активов.