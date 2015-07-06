У Ляшко заявляют, что Саакашвили летает в Киев на частном самолете бизнесмена Жеваго

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя информацию относительно данного перелета из Одессы в Киев 11 июня.

"Есть такая информация", - сказал депутат.

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"Подробнее я не могу сказать. Есть информация, что перелет был. Почему и как - сейчас выясняют мои помощники", - добавил Мосийчук.

Ранее в эфире канала "112" Мосийчук заявил, что Саакашвили летает на чартерах и спецсамолетах, а также в бизнес-классах европейских авиакомпаний.

"В течение последних полтора месяца человек, в которого в Администрации президента пытаются влюбить всю страну, имею в виду Михаила Саакашвили, десятки раз пользовался чартерами, летал в Вену, летал в Вилково на спецвертолете через VIP-портал, летал в Стамбул летал на самолетах Lufthansa в бизнес-классе", - сказал депутат.

Как известно, Жеваго является украинским бизнесменом, совладельцем швейцарской железорудной компании "Ferrexpo", владельцем банковских и других активов.