Россия подготовила очередной "гумконвой" для оккупированного боевиками Донбасса

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского министерства.

"МЧС России завершило на территории Донского спасательного центра МЧС формирование очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для Донбасса. В ее составе более 100 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом свыше 1 тыс. тонн", - сказал представитель ведомства.

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Согласно сообщению, среди грузов продукты питания, в том числе мясные, рыбные и молочные консервы, сахар, соль, а также предметы первой необходимости.

"Планируется, что автомобильная колонна выйдет из Донского спасательного центра МЧС России завтра утром, разделится на две примерно равные части и направится в Донецкую и Луганскую области, пройдя все необходимые процедуры на пограничных пунктах пропуска", - сообщили в МЧС РФ.

Напомним, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Украина отмечает, что Россия ввозом таких "гуманитарных конвоев" с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.