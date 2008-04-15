Добкин: говорят, что кур доят

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН критически относится к возможности проведения досрочных выборов мэра Харькова.

Об этом М.ДОБКИН заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«А кто вам сказал, что сейчас идут дебаты о проведении досрочных выборов в Харькове? Вы смотрели повестку дня Верховной Рады?», - поинтересовался М.ДОБКИН.

Отвечая на вопрос, как он расценивает вероятность того, что Партия регионов откажется от поддержки его кандидатуры на должность мэра Харькова, он сказал: «Говорят, что кур доят».

Как сообщал УНИАН, фракция “Наша Украина – Народная самооборона” настаивает на том, чтобы на рассмотрение Верховной Рады 15 апреля был вынесен вопрос о проведении досрочных выборов городской власти Харькова.

Как заявил 14 апреля лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, Временная следственная комиссия, которая расследует факты злоупотреблений со стороны власти Харькова, готова предоставить соответствующую информацию Верховной Раде.

«Мы приняли решение относительно внеочередных выборов в Киеве, мы должны принять решение и относительно внеочередных выборов в Харькове. Не может быть какого-то двойного стандарта в подходах к деятельности руководителей общин, в которых обнаружены одинаковые злоупотребления», - заявил он.