Ющенко проведет совещание по вопросам борьбы с коррупцией

08:43, 15 апреля 2008
Политика
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И встретится с президентом Греции

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

Как сообщает пресс-служба главы государства, совещание начнется в 10.00.

В этот же день в 13.00 Президент Украины проведет встречу с Президентом Греческой Республики Каролосом ПАПУЛИАСОМ.

Встреча состоится в рамках рабочего визита в Украину главы Греческого государства 15-17 апреля 2008 г.

 

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