Ющенко проведет совещание по вопросам борьбы с коррупцией
08:43, 15 апреля 2008Политика
701 0
И встретится с президентом Греции
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании по вопросам борьбы с коррупцией.
Как сообщает пресс-служба главы государства, совещание начнется в 10.00.
В этот же день в 13.00 Президент Украины проведет встречу с Президентом Греческой Республики Каролосом ПАПУЛИАСОМ.
Встреча состоится в рамках рабочего визита в Украину главы Греческого государства 15-17 апреля 2008 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter