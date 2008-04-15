Ющенко проведет совещание по вопросам борьбы с коррупцией

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

Как сообщает пресс-служба главы государства, совещание начнется в 10.00.

В этот же день в 13.00 Президент Украины проведет встречу с Президентом Греческой Республики Каролосом ПАПУЛИАСОМ.

Встреча состоится в рамках рабочего визита в Украину главы Греческого государства 15-17 апреля 2008 г.