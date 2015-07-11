Патриарх Кирилл наградил грамотой министра Януковича Клименко

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл 10 июля наградил грамотой находящегося в розыске экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Об этом в своем фейсбуке сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Экс-главный налоговик Клименко. Валаам, 10 июля. Орден Зюганову. Орден Киселеву. Орден Лаврову... Кто следующий? Аксенов, "главы народных республик"? Может сам Янукович?" - написал архиепископ.

Как сообщал УНИАН, ГПУ подозревает Клименко в нанесении ущерба бюджету Украины на сумму более 6 млрд грн.