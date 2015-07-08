Друзья подозреваемого в убийстве Бузины Медведько обвинили милицию в краже и нарушении процедуры обыска

Об этом сообщила Украинской правде девушка Оксана – одна из тех, чей дом обыскали 18 июня, в день задержания Медведько.

По ее словам, одновременно проходили еще три обыска знакомых Медведько.

Семью Медведько семья Оксаны знает более 20 лет. Андрей накануне ареста был у них в гостях. Позже оказалось, что за Медведько давно вели слежку – и его след привел милицию к дому Оксаны. Милиция также ссылалась на то, что брат Оксаны летом 2014 года служил добровольцем на востоке Украины.

По словам девушки, в 10:30 утра 18 июня около 20 силовиков с автоматами и в балаклавах начали ломать ограду ее дома, бить окна и ломать двери. Вместе с ними было 10 человек в штатском.

"Когда мы спрашивали "что случилось?", в ответ кричали "Ложись на пол!". Не было понятно, что это милиция, мы до последнего думали, что нас грабят. Я даже успела вызвать милицию, пока ломали дверь в мою комнату. Еще был момент, когда один из силовиков несколько раз ударил брата и начал допытываться "Кем ты был на Майдане?", - вспоминает она.

Затем мужчины показали постановление суда об обыске, однако сам обыск проходил с многочисленными нарушениями.

Читайте такжеПодозреваемого в убийстве Бузины Медведько Апелляционный суд Киева оставил под стражей"Искали 2-3 человека одновременно в разных комнатах. Изъяли технику, компьютеры, телефоны, ноутбуки, планшеты. Копии протокола не выдали, несмотря на наши просьбы", - вспоминает Оксана.

В конце обыска один мужчина представился следователем – Плюшкиным Артемом Юриевичем – и вручил повестку на допрос.

Допрос впоследствии отменили и этот следователь заявил, что документами и вещами семьи Оксаны он уже не занимается, потому что дело передали кому-то другому.

"После обыска мы обнаружили, что исчезли также деньги (300 евро и 400 долларов) и туристическая куртка брата. Интересно, не выскочит она впоследствии как доказательство чего-либо, учитывая то, как масштабно фабрикуется дело Бузины, – показания опрошенных свидетелей не включаются в дело и т. п.", - отмечает Оксана.

Она также отмечает, что обыск у них начался в 10:30, а уже в 10:48 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о раскрытии убийства Олеся Бузины и арест Андрея Медведько и Дениса Полищука.

На допрос родственников Оксаны больше не звали, на заявления о выдаче копии протокола в милиции не реагируют. К ней домой силовики больше не приходили, но девушка опасается повторного обыска, поскольку в понедельник на суде Медведько его адвокаты предупреждали о том, что будут новые обыски и попытки подбросить оружие и боеприпасы.

Как известно, 16 апреля около 13:00 журналиста Бузину расстреляли возле его дома в Киеве.

18 июня Аваков заявил о раскрытии дела. Задержали Дениса Полищука и Андрея Медведько, еще одного человека задержали, но потом отпустили.

19 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под арестом для Медведько. Полищука также лишили свободы на 2 месяца, через несколько дней за него внесли залог, но впоследствии залог отменили.

Защита Медведько обжаловала его арест, но Апелляционный суд Киева 6 июля не удовлетворил апелляцию.