Сына главы Апелляционного суда Чернушенко освободили из-под ареста под 6-миллионный залог

Об этом сообщил информированный источник в Генеральной прокуратуре Украины.

В то же время собеседник агентства не смог уточнить, кто именно внес за Д.Чернушенко такую сумму.

Как сообщал УНИАН, суд избрал сыну председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко - Дмитрию Чернушенко - меру пресечения в виде заключения под стражу с одновременным определением залога в размере 6 млн грн.

Сына главы Апелляционного суда Киева задержали 3 июля, а на следующий день объявили подозрение. ГПУ заявляет, что именно Д.Чернушенко является автором SMS в адрес председателя суда. В указанных SMS-сообщениях содержались указания о принятии решений в судебных делах, рассматриваемых Апелляционным судом Киева. В дальнейшем Антон Чернушенко совершал вмешательства в автоматизированную систему документооборота суда «АСЭД Апелляция» с целью искусственного распределения дел и определения себя председательствующим или судьей в составе коллегии, которая рассматривает указанное дело, чтобы иметь возможность постановлять заведомо неправосудные решения (определения).

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Дмитрию Чернушенко объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда), ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.