ГПУ объявила подозрение сыну председателя Апелляционного суда Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, его подозревают в уголовных нарушением, предусмотренных ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) УК Украины.

Читайте такжеАпелляционный суд Киева избрал нового главу

"Сейчас готовятся документы для обращения к следственному судье с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, следователями ГПУ совместно с работниками СБУ 2 июля в порядке ст. 208 УПК Украины задержан автор SMS-сообщений, который является сыном главы Апелляционного суда Киева.

В указанных SMS-сообщениях содержались указания о принятии решений в судебных делах, которые рассматриваются Апелляционным судом. В Дальнейшем А. Чернушенко совершал вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда «АСЭД Апелляция» с целью искусственного распределения дел и определение себя председательствующим или судьей в составе коллегии, которая рассматривает указанное дело, чтобы иметь возможность выносить заведомо неправосудные решения (постановления).

В настоящее время задержанный находится в СИЗО.

Кроме того, сегодня, 3 июля, по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры судом предоставлено разрешение на задержание и доставку в суд судьи Апелляционного суда Киева А.Чернушенко для рассмотрения ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.