Российская пропаганда заявляет, что в Славянске осталось "8-10 тысяч жителей"

Статья с фейковой информацией под авторством Виталия Арутюняна была озаглавлена "Власти довели "освобожденный" Славянск до гуманитарной катастрофы", пишет Новое время.

В частности, российский автор заявил, что "сейчас в Славянске, в котором по данным переписи 2012 года проживали больше 100 тысяч человек, живет от силы 8-10 тысяч. Остальные уехали, преимущественно - в Россию. Возвращаться на родину, где нет работы, жилья, где постоянные перебои с водой, они не спешат".

Читайте такжеДмитрию Киселеву вручили российскую премию ТЭФИ - BBCЭто утверждение является очевидной ложью - как сообщили НВ в горисполкоме Славянска, кроме около 100 тысяч непосредственно славянцев, в городе зарегистрировано еще около 60 тысяч переселенцев из других городов.

О цифре 8-10 тысяч людей СМИ писали на пике оккупации Славянска в июне 2014-го, когда город остался без воды и света и люди массово бежали от террористов.