Бильдт: Путин хочет расколоть Запад - Bild

Об этом он рассказал в интервью Юлиану Репке, которое опубликовано на сайте немецкого издания «Bild».

На востоке Украины продолжаются бои. Почти каждый день гибнут украинские солдаты, и реализация Минского мирного плана стала далеким воспоминанием.

Карл Бильдт (65 лет) является одним из самых уважаемых экспертов в европейской политике Восточной Европы, и особенно Украины. Бывший премьер-министр Швеции и министр иностранных дел более чем два десятилетия был одним из лидеров европейского расширения на восток.

У него выдающийся опыт в связи с решением вооруженных конфликтов в Европе. В середине 1990-х годов он работал в качестве специального посланника Организации Объединенных Наций и участвовал в переговорах для мирного урегулирования в бывшей Югославии.

Сегодня он консультирует украинского президента Петра Порошенко и инвестиционную фирму LetterOne, которая большей частью принадлежит российскому энергетическому гиганту Альфа-Групп.

BILD: Господин Бильдт, что, по Вашему мнению, произошло прошлым летом в восточной Украине, когда война достигла своего пика?

Карл Бильдт: «В Восточной Украине в августе прошлого года произошло то, что весь проект «Новороссия» был на грани краха. Украинская армия была готова вернуть все. Что до сих пор делали россияне – отправляли небольшие подразделения, войска спецназначения и оружие. Но в августе они отправили в Украину большие регулярные войска. Они пришли в Украину, и они победили».

Как, по-Вашему, складывается ситуация сегодня? Сколько российских войск все еще находятся в Украине?

Я не знаю точных цифр. Речь вполне может идти о 9000 оставшихся войск, но больше нет крупных боевых формирований.

Какова роль российских войск в Восточной Украине сегодня?

Я думаю, что цель сегодня – подготовить к боям сепаратистов, которые на самом деле являются так называемыми российскими добровольцами. Кроме того, речь идет об артиллерии, отчетах разведки и логистике. И сегодня без участия российских военных ничего не получится. В то же время на другой стороне границы у них регулярные боевые единицы, которые готовы вмешаться, если это будет необходимо.

Какова, по-Вашему, текущая цель российской внешней политики в Украине?

Мы не можем сказать этого наверняка, но очевидно, что г-н Путин хочет дестабилизировать страну. Есть ли у него планы продвигаться дальше, я не могу сказать. Я думаю, он хочет дестабилизировать Украину и расколоть Запад. То есть, он хочет разделить Евросоюз, а также Европу и США.

Вы думаете, у президента Путина есть план для Украины?

Я не думаю, что у него есть четкий план, который он намерен реализовать. Он постоянно пересматривает, что можно сделать. Он готов пойти на некоторый риск, но я не думаю, что он решится на серьезный риск.

Считаете ли Вы соразмерной нынешнюю европейскую реакцию на кризис?

Я думаю, что пока ответ лучше, чем его репутация. Вполне понятно, что разные страны имеют разные взгляды на то, что происходит. Но Европейский союз по-прежнему един в вопросе санкций. Дипломатия и дальше осуществляется больше Берлине, чем в Брюсселе, что, по-моему, не совсем так, как должно быть. Но пока все идет хорошо, я не буду жаловаться.

Значит, Вы поддерживаете продолжение текущих санкций, если ситуация останется прежней?

Да, именно так. И это связано с реализацией Минских соглашений. Я думаю, это будет не так легко, реализовать Минское соглашение таким образом, как это было решено, и я часто говорил, что не думаю, что оно может быть реализовано должным образом без отправки миротворческих сил в регион. Но, разумеется, Россия против отправки миротворцев, и весьма решительно. За исключением двух небольших пунктов, нынешняя миссия наблюдателей ОБСЕ не имеет разрешения контролировать границу с Россией.

Как лучше всего помочь украинцам в нынешней ситуации? Оружием?

Нет. То, что сейчас делают американцы, а также англичане, поляки и канадцы, является подготовкой. Я думаю, что это сейчас самое важное, чтобы повысить уровень компетенции украинских войск. Проблема с оружием в том, что понадобится определенное время, чтобы обучить солдат им пользоваться. Хотя можно было бы отправить простое оружие, которое можно использовать без дополнительной подготовки, но у украинцев уже есть достаточно такого.

Последний вопрос: Видите ли Вы два других замороженных конфликта в Украине в ближайшие годы?

Да. Ситуацию в Крыму будет, очевидно, трудно изменить в ближайшие годы. В долгосрочной перспективе она все еще открыта. Мы не изменим нашего отношения к этому. И конфликт на Донбассе (на востоке Украины) еще не заморожен. И как он будет развиваться, я не могу сказать. Но я думаю, что самое главное сегодня, удержать россиян от дальнейшего продвижения.