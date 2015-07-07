Президент инициирует заседание Кабмина по "зеленым коридорам" для гуманитарных грузов - Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе "БПП".

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В частности, по словам Геращенко, в ближайшее время по инициативе президента должно состояться заседание Кабмина, посвященное вопросу "зеленых коридоров" на линии соприкосновения исключительно для международных гуманитарных миссий.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе для гуманитарной помощи создадут "зеленый коридор" на отдельных пунктах пропуска.