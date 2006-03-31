Томенко хочет, чтобы депутаты мыли после себя полы

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины будет иметь пять ключевых направлений, в частности, будет настаивать на принятии закона об отмене неприкосновенности депутатов местных советов и на внесении изменений в Конституцию Украины в части лишения депутатской неприкосновенности депутатов ВР Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ в парламенте также будет выступать за исключительно персональное голосование народными депутатами Украины. Он отметил, что будут предложены как технические, так и правовые нормы для того, чтобы каждый депутат голосовал только за себя. Он отметил, что ситуация когда в сессионном зале присутствует около 30 депутатов, а на табло высвечивается результат в 300 голосов, является ненормальной.

Н.ТОМЕНКО отметил, что будет предложено, чтобы голосование проходило не ежедневно во время пленарной недели, а 1-2 дня в неделю. Для этого необходимо будет внести изменения в Регламент ВР Украины.

По словам Н.ТОМЕНКО, БЮТ выступит с законопроектом, где будет предложено отменить ряд льгот для народных депутатов Украины, в частности, относительно выделения им квартиры, или денежной компенсации в том случае если депутат отказывается от квартиры. Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что квартиры народным депутатам Украины должны выделяться только служебные и после завершения депутатских полномочий они эти квартиры должны сдать. Он отметил, что должна сложиться ситуация, чтобы «вы пол помыли и передали следующему народному депутату Украины» эту квартиру.