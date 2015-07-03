Яценюк призвал Комиссара СЕ обеспечить мониторинг соблюдения прав человека на Донбассе и в Крыму

Гуманитарное положение в Украине и практические шаги, которые принимаются правительством для защиты и помощи нашим гражданам, которые стали заложниками российской агрессии и оккупации на востоке государства обсудили премьер-министр Арсений Яценюк и Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниэкс во время встречи в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, глава правительства отметил твердую позицию и преданность украинских властей в деле спасения граждан от гуманитарных проблем, вызванных действиями российских сил и террористов на востоке государства. Важное внимание было уделено теме сотрудничества с международными гуманитарными организациями и помощи временно перемещенным лицам.

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Отдельно во время беседы речь шла о защите прав человека.

"Яценюк призвал Комиссара Совета Европы обеспечить постоянный мониторинг состояния соблюдения прав человека на территориях Украины, временно захваченными террористами и оккупированными Кремлем, - на востоке и в Крыму. Грубые нарушения, которые происходят там, должны быть в постоянном поле зрения международных институтов и получить соответствующую мировую оценку и осуждение", - отмечается в сообщении.