Митингующие зажгли шины возле стадиона Лобановского (фото)
Участники митинга в центре Киева подожгли шины у стадиона "Динамо".
В ходе митинга несколько участников акции принесли покрышки к входу на стадион и подожгли.
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Горящие покрышки на Грушевского pic.twitter.com/PIoUij8tl3
— ОстроВ (@ostro_v) July 3, 2015
Как сообщал УНИАН, представители добровольческих батальонов и праворадикально направленных граждан начали митингна площади возле стадиона имени Лобановского в Киеве, требуя от власти прекратить "травлю" добровольческих подразделений, которые участвуют в АТО.
Грушевского сейчас. Кричат : "Революция!". pic.twitter.com/YPHq4hRkws
— Russian Mistress (@JuMistress) July 3, 2015
В акции принимают участие около тысячи человек, среди которых люди в военной форме и гражданской одежде.
На Грушевского участники Марша Святослава зажгли шины. pic.twitter.com/lW9GY5e4wM
— Levko Stek (@Levko_Stek) July 3, 2015