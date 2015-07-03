Митингующие зажгли шины возле стадиона Лобановского (фото)

В ходе митинга несколько участников акции принесли покрышки к входу на стадион и подожгли.

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Горящие покрышки на Грушевского pic.twitter.com/PIoUij8tl3 — ОстроВ (@ostro_v) July 3, 2015

Как сообщал УНИАН, представители добровольческих батальонов и праворадикально направленных граждан начали митингна площади возле стадиона имени Лобановского в Киеве, требуя от власти прекратить "травлю" добровольческих подразделений, которые участвуют в АТО.

В акции принимают участие около тысячи человек, среди которых люди в военной форме и гражданской одежде.