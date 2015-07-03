Митингующие зажгли шины возле стадиона Лобановского (фото)

21:15, 03 июля 2015
Политика
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Участники митинга в центре Киева подожгли шины у стадиона "Динамо".

twitter.com/JuMistress

В ходе митинга несколько участников акции принесли покрышки к входу на стадион и подожгли.

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Как сообщал УНИАН, представители добровольческих батальонов и праворадикально направленных граждан начали митингна площади возле стадиона имени Лобановского в Киеве, требуя от власти прекратить "травлю" добровольческих подразделений, которые участвуют в АТО.

В акции принимают участие около тысячи человек, среди которых люди в военной форме и гражданской одежде.

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