В центре Киева проходит марш с участием "Правого сектора" и "Айдара" (фоторепортаж)

В центре Киева продолжается "Марш Святослава" с участием бойцов батальона "Айдар" и ДУК "Правый сектор".

Люди идут по проезжей части и тротуару по улице Грушевского, но не мешают при этом движению транспорта в обе стороны. Также колонну сопровождает несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщалось, по данным милиции, сегодня вечером в центре столицы запланирован "Марш Святослава" с участием бойцов батальона "Айдар", ДУК "Правый сектор" и полка Нацгвардии "Азов".

В милиции сообщали, что более 1 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время массовой акции.