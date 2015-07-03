Рада рассматривает изменения в законы о Нацгвардии и пенсионном страховании

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено повесткой дня заседания (УНИАН: Порошенко вернул в ВР закон №1086, которым разрешалось 55-летним женщинам до 2022 года досрочно выходить на пенсию при наличии 30-летнего стажа работы).

Также в парламенте запланирован Час вопросов к правительству, хотя не исключалось, что его сегодня может не быть в связи с визитом президента Европарламента Мартина Шульца, в рамках которого должно состояться подписание соглашения о сотрудничестве между Европейским парламентом и Верховной Радой.

Среди других вопросов повестки дня - ряд проектов постановлений о рекомендациях парламентских слушаний.

Читайте такжеРада провалила принятие закона о муниципальной стражеК рассмотрению сегодня запланирован также законопроект относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе.

Будет рассматриваться и законопроект о единой государственной системе мониторинга производства, поставок, транспортировок, потребления и оплаты за топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.