Нардеп Рудык заявил, что вылечился от COVID-19 (видео)
Внефракционный народный депутат Сергей Рудык заявил, что вылечился от COVID-19.
Читайте такжеКоронавирус в Раде: нардеп назвал зараженных коллег Об этом Рудик сообщил в видеообращении, обнародованном в Facebook.
Парламентарий отметил, что сегодня исполняется ровно месяц после внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта, когда "скорее всего, кто-то из моих куршавельских коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал".
"У меня за спиной - мои легкие. Это - результаты сегодняшнего КТ, которые показывают, что, слава Богу, все у меня нормально. Перед этим было два отрицательных теста, сделанных методом PCR. И я с уверенностью могу сказать, что я этот недуг преодолел", - сказал Рудык.
Как сообщал УНИАН, 24 марта в комментарии одному из телеканалов внефракционный депутат Виктория Гриб заявила, что у Рудыка подтвердили инфицирование коронавирусом.
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