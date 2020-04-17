Нардеп Рудык заявил, что вылечился от COVID-19 (видео)

Внефракционный народный депутат Сергей Рудик считает, что заразился коронавирусом во время внеочередного заседания парламента 17 марта.

Внефракционный народный депутат Сергей Рудык заявил, что вылечился от COVID-19.

Читайте такжеКоронавирус в Раде: нардеп назвал зараженных коллег Об этом Рудик сообщил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

Парламентарий отметил, что сегодня исполняется ровно месяц после внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта, когда "скорее всего, кто-то из моих куршавельских коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал".

"У меня за спиной - мои легкие. Это - результаты сегодняшнего КТ, которые показывают, что, слава Богу, все у меня нормально. Перед этим было два отрицательных теста, сделанных методом PCR. И я с уверенностью могу сказать, что я этот недуг преодолел", - сказал Рудык.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в комментарии одному из телеканалов внефракционный депутат Виктория Гриб заявила, что у Рудыка подтвердили инфицирование коронавирусом.