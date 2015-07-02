В "Самопомочи" заявляют, что сегодня в Верховной Раде нет коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после того, как депутаты от “Самопомочи” и Радикальной партии в знак протеста против принятия изменений в закон о прокуратуре покинули сессионный зал ВР.

“На сегодняшний день коалиции не существует. Есть коалиция с “Оппозиционным блоком”, есть коалиция с другими обломками Партии регионов”, - подчеркнул Соболев.

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По его словам, это подтверждает сегодняшнее голосование в парламенте за кандидатуру Василия Грицака на должность председателя СБУ, а также за изменения в закон “О прокуратуре” и подходы к подготовке законопроекта о местных выборах.

Соболев подчеркнул, что в законе о местных выборах предусмотрено нормы, которые, по сути, позволяют голосовать “только за тех, кого выдвигают крупные партии, а лучше - крупные блоки”.

Он подчеркнул, что в парламенте есть “коалиция клептократичная, которая прекрасно работает без “Самопомочи”, а “Самопомич” ей нужна для европейских партнеров, чтобы показать сотрудничество”.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, выйдет ли фракция “Самопомочи” из состава коалиции, Соболев сказал: “Мы обязательно это обсудим между собой, мы обязательно обсудим это с избирателями”.

В то же время заместитель председателя ВР Оксана Сыроид, которая избиралась в парламент по списку партии “Самопомич”, заявила журналистам, что фракция не будет выходить из коалиции.

«Если хотят - пусть нас исключают», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня после нескольких неудачных голосований приняла закон о внесении изменений в Закон "О прокуратуре" (относительно усовершенствования и особенностей применения отдельных положений) (№2667).

После долгих дискуссий относительно назначения прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры за законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов из 343 зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты из фракций "Самопомич" и Радикальной партии в знак протеста покинули сессионный зал Верховной Рады.