Арахамия рассказал, когда состоится следующее внеочередное заседание Рады

В среду, 22 апреля, можно запустить особую процедуру, чтобы потом рассматривать поправки к законопроекту о банковском регулировании, считает председатель фракции "Слуга народа".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады планируется на 22 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сказал журналистам после сегодняшнего внеочередного заседания парламента.

На вопрос, когда можно ожидать следующего внеочередного заседания ВР он ответил: "В среду, предварительно, в среду".

Кроме того, на вопрос, планируется ли за один день проголосовать правки в законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д), Арахамия ответил, что за один день не получится, поскольку, когда закон о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043) вступит в силу, встанет вопрос о применении особой процедуры.

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"Если мы решим использовать специальную процедуру, надо собрать сначала 150 подписей народных депутатов, вынести в зал, когда будет заседание, проголосовать (не менее) 226 (народных депутатов) за применение процедуры, и затем определенное время свести в новую таблицу, и потом выносить в зал. Когда это произойдет, сейчас неизвестно", - сказал Арахамия.

По его убеждению, оппоненты сегодня или завтра зарегистрируют проект постановления об отмене изменений в Регламент ВР.

"Нам надо это постановление сбить. Это будет в среду. Затем мы начинаем собирать подписи ... Я думаю, что в течение недели, возможно, двух, это будет сделано", - сказал Арахамия.