Дело Кожары: жену экс-министра, подозреваемую в ложных показаниях, отпустили под личное обязательство

На подозреваемую возложили определенные обязательства.

Жену бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марину Козерод, которую подозревают в ложных показаниях относительно обстоятельств смерти экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого, отпустили под личное обязательство.

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката подозреваемой Илью Серафимова, соответствующее решение принял столичный Шевченковский суд.

По словам защитника, его клиентка обязалась не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей о смене места жительства и являться на их вызовы.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора холдинга Atlantic Group Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Козерод в селе Чайки Киевской области. Об инциденте в полицию сообщила хозяйка дома.

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Сначала в полиции заявили, что мужчина причинил себе смерть, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". 22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 УКУ.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции. 27 марта суд избрал Кожаре меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.

На заседании суда адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.