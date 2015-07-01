Изменения в Конституцию предоставляют президенту право мгновенно распускать местную власть - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время презентации проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.

"Конституционная комиссия приняла мудрое и ответственное решение, и я благодарю за это, предоставив возможность президенту, Конституционному суду и Верховной Раде, лишь им троим, совместными усилиями привлекать к ответственности те советы, которые, не дай Бог, согрешат сепаратизмом и создадут угрозу суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины. В подобных случаях президент как гарант Конституции немедленно приостанавливает полномочия соответствующего совета или председателя совета, или главы общины, Конституционный суд должен дать правовую оценку, а Верховная Рада принимает решение о назначении внеочередных выборов соответствующего совета или председателя общины", - сказал Порошенко.

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"Принципиально важным считаю право президента как гаранта территориальной целостности на мгновенную реакцию в виде принятия решения о приостановлении полномочий... Венецианская комиссия право на такое, цитирую,"более быстрое и эффективное вмешательство", сочла вполне обоснованным и поддержала. Право роспуска органов местного самоуправления органами центральной власти присуще многим европейским демократиям. Правда, пользуются они этим правом мало и, будучи оптимистом, я прогнозирую, что и в Украине это не будет распространенной практикой", - подчеркнул Порошенко.