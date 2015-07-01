Рада освободила от призыва во время мобилизации научных сотрудников и преподавателей вузов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 266 народных депутатов из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

В части 2 статьи 23 закона определяется, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме обучения; научные работники, научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или ученую степень, педагогические работники общеобразовательных учебных заведений при условии, если работники указанных категорий работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки в таких учебных заведениях, научных учреждениях и организациях.

Читайте такжеРада планирует освободить от мобилизации преподавателей вузов и научных сотрудников

В заключительных и переходных положениях устанавливается, что военнослужащие из числа лиц, указанных в абзаце 3 части 2 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции этого закона), призванные на военную службу по призыву при мобилизации, в период до вступления в силу этого закона, подлежат освобождению, если они не выразили желание продолжать военную службу.