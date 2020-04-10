Внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать депутаты

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР 13 апреля.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР девятого созыва на 14:00 13 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение размещено на сайте парламента.

Документом предусмотрено в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания ВР девятого созыва и в соответствии с частью 8 статьи 19 Регламента ВР созвать внеочередное пленарное заседание парламента на 14 часов 13 апреля.

На заседании предполагается рассмотреть следующие вопросы: проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение) (№ 2370), проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3279), проект закона о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3320).

Также будут рассматриваться: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно ужесточения ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№ 2339, 2339-1), проект закона о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№ 3132).

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Кроме того, будет рассмотрен проект закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля над соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3276).

Также депутаты рассмотрят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента от 19 февраля (№ 1049).

Кроме того, в повестку дня включено 13 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10-П (П1-12).