В правительстве около 60% персонала перешло на удаленный режим работы

Это люди, которые обеспечивают аналитическую работу, обеспечивают работу, которая не требует непосредственного присутствия на рабочем месте в течение целого дня.

В секретариате Кабинета министров и в министерствах около 60% персонала перешли на удаленный режим работы в связи с карантином.

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Об этом Громадському заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«В секретариате Кабинета министров Украины 60% персонала уже несколько недель работают в удаленном режиме. Это люди, которые обеспечивают аналитическую работу, обеспечивают работу, которая не требует непосредственного присутствия на рабочем месте в течение целого дня. Это люди, которые находятся в зоне риска (относительно инфицирования коронавирусом)», — сказал он.

Министр отметил, что секретариат «справляется» тем штатом, который остался на рабочих местах.

«Насколько я понимаю, в министерствах и других центральных органах исполнительной власти плюс-минус одинаковая ситуация», — добавил Немчинов.

Он также рассказал, что в нынешних условиях правительство работает в режиме «селектор за селектором», то есть большое количество селекторных совещаний вместо непосредственных встреч.