Кабмин назначил трех заместителей министра здравоохранения (фото)

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины назначил Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Микичак заместителями.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что Теряева будет отвечать, в частности, за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве.

Читайте такжеЭкс-глава Минздрава в своем увольнении: "я принимаю этот выбор"

Шаталова будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, которые в управлении ведомства.

Микичак, как сообщили в Минздраве, является соучредителем и координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным банком, ВОЗ, Агентства США по международному развитию, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья.