Венедиктовой указали на злоупотребления ее нового советника Карпалюка (документ)

Генпрокурора просят принять меры по советнику Карпалюку, который незаконно блокировал бизнес.

Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой рассказали о злоупотреблениях прокурора Руслана Карпалюка, которого она недавно назначила на должность советника.

Соответствующие факты давления на бизнес и инициирования необоснованных следственных действий и уголовных производств обнародовали на своей странице в Facebook сотрудники компании Audi Центр Одесса Юг.

По данным компании, именно Карпалюк, злоупотребляя служебным положением, в 2016-2017 году системно оказывал давление на предприятие, «проводил незаконные обыски, безосновательно согласовывал многочисленные преступные ходатайства о наложении арестов на счета предприятия, пытаясь полностью парализовать работу одного из крупнейших дилерских центров AUDI в Европе».

Согласно опубликованному тексту письма, речь идет о неоднократных обвинениях компании в неуплате налогов на сумму более 3,5 млн. грн. При этом несколькими судебными инстанциями было доказано отсутствие такого долга и погашение компанией всех необходимых платежей в бюджет. Тем не менее, прокуроры под руководством Карпалюка, по данным авторов письма, вводили в заблуждение другие суды и ходатайствовали об аресте счетов предприятия, изъятии техники и блокировании ее работы. А закрытое в судебном порядке уголовное производство было возобновлено за две недели до открытия салона в 2016 году.

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«В результате предприятие не имело возможности своевременно выплатить работникам заработную плату, выполнить обязательства перед контрагентами, что привело к ухудшению деловой репутации и нанесению ущерба.Совершенные должностными лицами Генеральной прокуратуры действия неприемлемы для цивилизованного общества и правового государства», - сказано в сообщении на официальной странице компании.

Авторы сообщения также напоминают, что по результатам их обращения в 2017 году Карпалюк был привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, непринятие мер по пресечению незаконных действий работниковсвоего отдела, нарушения требований Инструкции по обращению с ключевыми документами и носителями. Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором Украины, а впоследствии Карпалюк и вовсе был уволен из органов прокуратуры.

«Глубоко убеждены, что структура прокуратуры должна быть прозрачной и эффективной, а Карпалюк не является образцом сотрудника Генеральной прокуратуры. Надеемся, что Генеральный прокурор обратит внимание на предоставляемые факты и примет соответствующее решение», - сказано в сообщении.