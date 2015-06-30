Рада сегодня попробует дать добро на арест судьи и освободить от призыва ученых (прямая трансляция)
Верховная Рада сегодня рассмотрит проект постановления о предоставлении согласия на задержание и арест (содержание под стражей) судьи Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания. (УНИАН: генпрокурор Виктор Шокин 29 июня внес в ВР представление о даче согласия на задержание и арест судьи Меденцева.)
Кроме того, планируется рассмотреть проект закона о реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации.
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Предполагается и рассмотрение во втором чтении законопроекта об освобождении от призыва на военную службу во время мобилизации преподавательского состава вузов и научных сотрудников, а также законопроекта о дополнительных мерах по обеспечению индивидуальной безопасности лиц, которые исполняют служебные обязанности в пределах территории, на которой было введено военное положение или проводится АТО.
Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта о частичном финансировании санаториев-профилакториев высших учебных заведений.