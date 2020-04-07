Разумков признал, что в связи с пандемией наблюдается "сужение прав и свобод"
12:11, 07 апреля 2020Политика
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При этом спикер парламента уверен, что в Украине "все эти процессы намного более демократичны".
Дмитрий Разумков / фото УНИАН
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и в Украине происходит сужение прав и свобод человека.
Читайте такжеНе раньше середины мая: в "Слуге народа" спрогнозировали, когда закончится карантинСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью изданию LB.ua.
«На сегодняшний момент, действительно, наблюдается сужение прав и свобод в мире. Это правда. Право на свободное перемещение уже нарушено, даже у нас. Хотя, у нас все эти процессы намного более демократичны, чем во многих других странах Европы», – отметил он.
Ранее УНИАН сообщал, что с 6 апреля в Украине вступили в силу ужесточенные ограничительные меры.
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