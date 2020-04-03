В посольстве США отреагировали на ограничение Россией деятельности ОБСЕ на оккупированном Донбассе

Американские дипломаты призывают РФ придерживаться международных договоренностей, осуществить прекращение огня и вывести свои силы из Украины.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки выражают беспокойство, что Российская Федерация под предлогом распростран

Американские дипломаты призывают РФ соблюдать международные договоренности, осуществить прекращение огня и вывести свои силы из Украины.ения в мире коронавируса ограничивает деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Вместе с Францией и Германией мы глубоко обеспокоены, что под предлогом пандемии COVID-19 ограничивается доступ СММ ОБСЕ, Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста и других организаций. Призываем Россию соблюдать международные договоренности, осуществить прекращение огня и вывести свои силы из Украины», - заявили американские дипломаты.

Читайте такжеВ МИД РФ заявили, что Украина отказалась создавать "консультативный совет" с боевиками

Как сообщал УНИАН, 31 марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвали Россию и контролируемых ею боевиков не использовать пандемию коронавируса как повод для ограничения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

С 21 марта контролируемые Россией боевики не пропускают ни одного патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через линию разграничения на Донбассе.

В этой связи Европейский Союз призвал Российскую Федерацию не создавать ограничений для работы СММ ОБСЕ, гуманитарных учреждений ООН и МККК в Донбассе, что может поставить под угрозу мирный переговорный процесс в Минске.