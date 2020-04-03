Переговоры с Ираном о передаче "черных ящиков" со сбитого украинского самолета продолжаются

Также Украина хочет согласовать с Ираном механизмы несения юридической ответственности за сбитый украинский самолет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что переговоры с Ираном о передаче бортовых самописцев со сбитого иранскими военными украинского самолета продолжаются.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на брифинге во время видеоконференции.

"С Ираном переговоры продолжаются. Сейчас такое время тихой дипломатии. Мы работаем над тем, чтобы получить контроль над "черными ящиками". Сейчас есть два трека. Первый трек - дипломатично-юридический: мы ведем переговоры с Ираном и обсуждаем юридические аспекты урегулирования этой трагической ситуации. Второй трек - авиационно-технический. То, что делает наша комиссия по расследованию авиационных катастроф. В сухом остатке - ящики в Иране. Мы их пока не получили", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что сейчас проводятся консультации с Ираном и партнерами из Канады по этому вопросу.

"Наша цель №1 - получить ящика. И цель №2 - четко выписать и согласовать с Ираном механизмы несения юридической ответственности за эту трагедию. Шагом №3 будет реализация этих достигнутых договоренностей", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

23 марта представители Украины и Ирана согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины».