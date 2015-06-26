Проект изменений Конституции: общины образует Рада, Президент приостанавливает полномочия их глав

Об этом говорится в предложениях рабочей группы Конституционной комиссии к законопроекту (по состоянию на 26 июня).

Так, в статье 85 Конституции предлагается установить, что к полномочиям Верховной Рады Украины относятся, среди прочего, образование и ликвидация общин, районов, областей, установление и изменение их границ и наименований; наименование и переименование поселений.

В действующей редакции говорится об образовании и ликвидации районов, установлении и изменении границ районов и городов, отнесении населенных пунктов к категории городов, наименование и переименование населенных пунктов и районов.

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Также в предложениях говорится о назначении очередных и внеочередных выборов глав общин, депутатов советов общин, районных, областных советов. Сейчас речь идет о назначении очередных и внеочередных выборов в органы местного самоуправления.

Кроме того, в статье 92 устанавливается, что исключительно законами определяется статус Киева как столицы. В действующей редакции говорится о статусе столицы Украины; специальный статус других городов.

Вместе с тем, в статье 106 устанавливается, что президент Украины, среди прочего, временно приостанавливает полномочия главы общины, состав совета общины, районного, областного совета и назначает временного государственного уполномоченного в случаях, определенных Конституцией Украины.