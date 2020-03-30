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"Не сильно расстроился из-за потерянной корочки": Сивохо прокомментировал свое увольнение из СНБО

16:27, 30 марта 2020
Политика
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Сивохо подтвердил свое увольнение / Фото УНИАН

Об этом Сивохо сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Сивохо высказал мнение, что в направлении вступления Украины в НАТО ничего не происходит. "Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", - заявил Сивохо.

12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре "Парковый" в Киеве произошла потасовка, в ходе которой толкнули Сивохо. 15 человек доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

16 марта стало известно, что 19 народных депутатов от "Слуги народа" просят секретаря СНБО Алексея Данилова освободить Сивохо от должности его внештатного советника.

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