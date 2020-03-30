НАБУ "сливало" иностранным посольствам материалы дел и личные данные нардепов — СМИ

СМИ опубликовали "слив" переписок подчиненных Сытника с иностранными посольствами, свидетельствующие, что НАБУ якобы системно "сливало" закрытые материалы расследования и личные данные депутатов, а детективы НАБУ отчитывались о своей работе иностранным кураторам.

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В распоряжении сайта "Страна" оказались материалы, которые, как утверждает СМИ, доказывают, что НАБУ "сливало" в посольства ряда стран материалы дел и личные данные украинских нардепов, а детективы агентства по указанию своего руководства ходили туда с отчетами о ходе расследования.

"От НАБУ с работниками посольств, международных структур коммуницирует Полина Чиж, главный специалист отдела обеспечения работы директора НАБУ, а фактически - помощница Гизо Углава, заместителя Сытника. Она отправляла посольствам отчеты, закрытые материалы дел и данные на политиков. Кроме того, Чиж от имени руководства регулярно "стучала" на другие украинские правоохранительные органы", - пишет "Страна".

Также СМИ приводит пример таких писем, которые, как утверждают журналисты, получал Максим Маркевич, член миссии МВФ в Украине, через которого НАБУ контактировало с главой миссии МВФ в Украине Рон ван Роденом и членом миссии Эммануэлем Матиасом: