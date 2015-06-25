Министр обороны США заверил Полторака в дальнейшей поддержке Украины

Как сообщает сайт Минобороны, в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Полторак провел встречу с Картером. В ходе встречи были обсуждены практические вопросы урегулирования кризиса в Украине, углубление двустороннего сотрудничества, а также определены практические направления сотрудничества на ближайшую перспективу.

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"Американская сторона заверила в дальнейшей поддержке Украины по стабилизации ситуации на востоке государства и скорейшему преодолению кризиса, в предоставлении практической помощи Министерству обороны Украины в осуществлении системных реформ и развития оборонных возможностей ее Вооруженных сил", - отмечается в сообщении.