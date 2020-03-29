На внеочередном заседании Рады планируют рассмотреть 11 вопросов - нардеп

Сейчас проходит совещание руководства парламента и лидеров фракций с премьером и экономическим блоком правительства.

В повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады планируют вынести 11 вопросов.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

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По ее словам, началось совещание с участием руководства парламента и лидеров фракций с премьер-министром и экономическим блоком правительства.

«Должны принять решение о внеочередной сессии», - написала Геращенко.

«В повестку дня планируют внести 11 вопросов: наработанные депутатами законопроекты по борьбе с коронавирусом и поддержку медиков», - отметила она.

Также, добавила она, в повестке дня - пакет законов для получения кредита Международного валютного фонда, о рынке земли и банках.

«Относительно земли, то на год откладывается его введение, изымается «дерибан» государственных 10 миллионов гектаров земли, остается право крестьянам и фермерам продавать свои паи и землю. По сути, «Европейская Солидарность» настояла на тех наших позициях, которые мы сразу отстаивали как нашу позицию по рынку земли. В законе о банках мы настаиваем на изъятии нормы о выплате компенсаций бывшим владельцам «Приватбанка», - отметила Геращенко.

Также, подчеркнула она, в повестке дня предлагаются изменения в регламент по работе комитетов, кадровые вопросы, внесении изменений в Уголовный кодекс для борьбы с необоснованным повышением цен на продукты и вывозом медицинских товаров.

«Самый большой скандал - изменения в бюджет. Мы категорически не согласны с драконовским уничтожением финансирования образования, культуры, децентрализации. Вместо этого - остаются заоблачные зарплаты членам наблюдательных советов (до 400-500 тыс. грн некоторым) и весь бюджет МВД», - написала Геращенко.

По ее словам, позиция ее фракции следующая: на период короновируса должны быть установлены предельные зарплаты всем - и чиновникам, и членам наблюдательных советов. Единственные, кому категорически нельзя уменьшить зарплаты - медики и военные.

Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание Верховной Рады планируется на завтра, 30 марта.