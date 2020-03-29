Рада на следующей неделе рассмотрит назначение нескольких новых министров – источник

На должность министра энергетики претендует Ольга Буславец, на должность министра финансов - Сергей Марченко, министра здравоохранения - Максим Степанов.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании на следующей неделе рассмотрит вопрос о назначении новых министров энергетики, финансов и здравоохранения.

Об этом УНИАН анонимно сообщили несколько народных депутатов.

Читайте такжеНе стадион: Разумков рассказал, где может состояться внеочередное заседание Рады

По данным собеседников, пока Ольга Буславец, которая претендует на должность министра энергетики, а также претендент на должность министра финансов Сергей Марченко и претендент на должность министра здравоохранения Максим Степанов проходят собеседования с участием полусотни депутатов парламентской фракции «Слуга народа» под руководством ее руководителя Давида Арахамии.

Также на встрече присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.