Рада на следующей неделе рассмотрит назначение нескольких новых министров – источник
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании на следующей неделе рассмотрит вопрос о назначении новых министров энергетики, финансов и здравоохранения.
Об этом УНИАН анонимно сообщили несколько народных депутатов.
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По данным собеседников, пока Ольга Буславец, которая претендует на должность министра энергетики, а также претендент на должность министра финансов Сергей Марченко и претендент на должность министра здравоохранения Максим Степанов проходят собеседования с участием полусотни депутатов парламентской фракции «Слуга народа» под руководством ее руководителя Давида Арахамии.
Также на встрече присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.