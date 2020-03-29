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Рада на следующей неделе рассмотрит назначение нескольких новых министров – источник

16:50, 29 марта 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании на следующей неделе рассмотрит вопрос о назначении новых министров энергетики, финансов и здравоохранения.

Об этом УНИАН анонимно сообщили несколько народных депутатов.

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По данным собеседников, пока Ольга Буславец, которая претендует на должность министра энергетики, а также претендент на должность министра финансов Сергей Марченко и претендент на должность министра здравоохранения Максим Степанов проходят собеседования с участием полусотни депутатов парламентской фракции «Слуга народа» под руководством ее руководителя Давида Арахамии.

Также на встрече присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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