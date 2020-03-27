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Разумков прокомментировал ситуацию с заболеванием депутатов коронавирусом

23:55, 27 марта 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа" он отметил, что ему не совсем корректно будет называть их фамилии, но "несколько народных депутатов заболели и находятся на больничном".

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"Некоторые пошли самостоятельно на обсервацию, вы их тоже знаете. И я очень надеюсь, что эта цифра не будет увеличиваться", - сказал он.

Отвечая на вопрос, проверялся ли он лично на коронавирус, и вроде бы все депутаты от "СН" проверились на коронавирус, Разумков сказал: "На сегодня я здоров, дай Бог, так и будет. И вам того же желаю".

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