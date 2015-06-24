Гройсман считает, что парламент должен работать летом "без каникул"

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире Национальной радиокомпании Украины спикер сказал: «Мы не должны объявлять никаких каникул».

«Я думаю, что надо будет сконцентрироваться на работе в комитетах - это очень важно, а проводить пленарное заседание надо тогда, когда мы будем иметь хорошую повестку дня для того, чтобы очень результативно работать», - сказал Гройсман.

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Он не исключил, что внесет «предложение депутатам, чтобы приняли отдельное решение о наделении правом председателя ВР созывать пленарное заседание в случае необходимости».

«Поэтому каникулы объявлены не будут, сессию, наверное, мы закрывать не будем. Это я говорю свое мнение и думаю, что депутаты меня поддержат, и будем собираться тогда, когда будет в этом необходимость для того, чтобы принимать жизненно важные решения для страны», - сказал Гройсман.