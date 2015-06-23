Тимошенко заявила, что по квотам "Батькивщины" никаких министров не назначали
По квотам политической партии ВО "Батькивщина" не назначали никаких министров.
Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг министра экологии Игоря Шевченко, сообщает 112.ua.
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"По нашим квотам никаких министров не назначалось. И все четко знают, что если премьер-министр хочет уволить министра, он может это сделать спокойно… Это абсолютная неправда, категорическая ложь, и премьер-министр хорошо знает, что министр, который работает в должности сейчас по экологическим вопросам, пришел от гражданского общества, он технократ, он учился и, кажется, окончил Гарвардский университет. И на самом деле он высокообразованный и профессиональный человек. Но, к сожалению, в правительстве не задерживаются профессиональные люди, которые не участвуют во всех этих закулисных делах", - заявила она.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал фракцию "Батькивщина" рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Игоря Шевченко на посту министра экологии и природных ресурсов в связи с превышением им служебных полномочий.
"Игорь Шевченко, как известно, был избран на должность министра экологии и природных ресурсов Украины по квоте политической партии ВО "Батькивщина" в Верховной Раде. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обращается к парламентской фракции политической партии ВО "Батькивщина" - рассмотреть вопрос о пребывании Игоря Шевченко на занимаемой должности и принять ответственное политическое решение, которое должно быть одобрено парламентской коалицией", - сообщил от имени Яценюка его советник Даниил Лубкивский.