Тимошенко заявила, что по квотам "Батькивщины" никаких министров не назначали

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг министра экологии Игоря Шевченко, сообщает 112.ua.

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"По нашим квотам никаких министров не назначалось. И все четко знают, что если премьер-министр хочет уволить министра, он может это сделать спокойно… Это абсолютная неправда, категорическая ложь, и премьер-министр хорошо знает, что министр, который работает в должности сейчас по экологическим вопросам, пришел от гражданского общества, он технократ, он учился и, кажется, окончил Гарвардский университет. И на самом деле он высокообразованный и профессиональный человек. Но, к сожалению, в правительстве не задерживаются профессиональные люди, которые не участвуют во всех этих закулисных делах", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал фракцию "Батькивщина" рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Игоря Шевченко на посту министра экологии и природных ресурсов в связи с превышением им служебных полномочий.

"Игорь Шевченко, как известно, был избран на должность министра экологии и природных ресурсов Украины по квоте политической партии ВО "Батькивщина" в Верховной Раде. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обращается к парламентской фракции политической партии ВО "Батькивщина" - рассмотреть вопрос о пребывании Игоря Шевченко на занимаемой должности и принять ответственное политическое решение, которое должно быть одобрено парламентской коалицией", - сообщил от имени Яценюка его советник Даниил Лубкивский.