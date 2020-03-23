Разумков показал первое онлайн-совещание с главами фракций Рады (фото)

Ранее в Раде зарегистрировали проект о заседаниях в режиме видеоконференции.

В Верховной Раде из-за эпидемии коронавирус совещание с главами парламентских фракций и групп провели в режиме онлайн.

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Фото с совещания обнародовал в Facebook спикер ВР Дмитрий Разумков.

«Первое онлайн-совещание с главами фракций и групп в Верховной Раде. Приспосабливаемся к новым реалиям работы!», - написал он.

На фото можно видеть, что Разумков сидит в полупустом зале в медицинской маске и общается с главами фракций через скайп.

Накануне сообщалось, что в ВР зарегистрирован проект относительно заседаний в режиме видеоконференции.

Автором законопроекта является первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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