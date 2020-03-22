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У депутата от ОПЗЖ Лукашева выявили коронавирус - Гончаренко

23:30, 22 марта 2020
Политика
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Александр Лукашев / УНИАН

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Как сообщал УНИАН, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и сейчас составляет 73.

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