У депутата от ОПЗЖ Лукашева выявили коронавирус - Гончаренко
23:30, 22 марта 2020Политика
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Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Александр Лукашев / УНИАН
У народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александра Лукашева выявлен коронавирус.
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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Как сообщал УНИАН, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и сейчас составляет 73.
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