Пан Ги Мун: Мир должен найти безопасные пути для мигрантов

Как передает «Радио Свобода», в Ирландии во время выступления перед группой беженцев из Афганистана, Сирии и других стран, где продолжаются конфликты, Пан Ги Мун вспомнил свою семью, которая сбежала от войны в Корее.

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«Одним из моих первых воспоминаний было бегство с семьей из нашего села. Мы лезли по горам во время дождя. Я оглядывался на мир, который раньше видел, где я играл, где я ходил в школу, где я жил с семьей. Все это было охвачено огнем», - отметил Пан Ги Мун.

Генсекретарь ООН подчеркнул, что мир должен найти безопасные пути для мигрантов, которые бегут из зоны конфликтов.

По данным ООН, в 2014 году с просьбой о предоставлении убежища в 44 развитых странах обратились 866 тысяч человек. Это на 45 процентов больше, чем в предыдущем году.