Лукашенко заявляет о готовности приложить все усилия, чтобы остановить войну в Украине

Об этом сообщает государственное информагентство БелТА.

"Мы братья - русские, белорусы, украинцы, мы от одного корня. Нам больно, когда происходит беда у наших братьев. Мы будем все делать для того, чтобы как-то смягчить ситуацию, а если возможно, и остановить эту братоубийственную войну", - заявил Лукашенко на встрече с главой РПЦ Кириллом в субботу в Минске.

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Патриарх Кирилл поблагодарил белорусскую сторону за ее роль в организации переговоров по урегулированию ситуации в Украине.