Лукашенко заявляет о готовности приложить все усилия, чтобы остановить войну в Украине
20:42, 20 июня 2015Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти готовы предпринять все зависящие от них усилия, чтобы остановить войну в Украине
Александр Лукашенко / Скриншот Youtube
Об этом сообщает государственное информагентство БелТА.
"Мы братья - русские, белорусы, украинцы, мы от одного корня. Нам больно, когда происходит беда у наших братьев. Мы будем все делать для того, чтобы как-то смягчить ситуацию, а если возможно, и остановить эту братоубийственную войну", - заявил Лукашенко на встрече с главой РПЦ Кириллом в субботу в Минске.
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