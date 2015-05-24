Патриарх Кирилл заявил, что идеологией Украины становится безбожность

22:49, 24 мая 2015
Мир
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Патриарх Московский Кирилл заявил, что безбожность становится государственной идеологией Украины.

/ Фото УНИАН

Об этом Кирилл заявил во время воскресного богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, пишет ТАСС.

"Каждый человек может верить или не верить - это его личный выбор. Но когда безбожность становится государственной идеологией и когда в результате гибнут люди, разрушаются храмы - это уже больше, чем идеология", - заявил патриарх.

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По его словам, православная церковь каждый день молится, "чтобы воинственное безбожие отступило и больше не проявляло себя через государственную власть".

Также Кирилл заверил, что не делает разделения между верующими в России и Украине.

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