Эксперты: заявления Лаврова про Украину и НАТО могут иметь обратный эффект

Большинство экспертов не исключают, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА о недопущении вступления Украины и Грузии в НАТО могут иметь обратный эффект.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опрос «Центра исследований политических ценностей «АКСИА»».

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что заявления С.ЛАВРОВА являются очередным свидетельством того, что Россия использует против Украины и Грузии все возможные методы и даже те, которые не укладываются в определение цивилизованной дипломатии, а иногда речь идет о вмешательстве в суверенные дела других государств.

”Если говорить о внутриполитических последствиях, то это можно рассматривать как определенное подстрекательство к политическим конфликтам вокруг темы НАТО в Украине. Хотя для значительной части общества такое жесткое вмешательство во внутренние дела соседнего государства может привести к обратному эффекту - часть людей, которые критически относятся к НАТО, могут пересмотреть свою позицию и постепенно перейти на позиции поддержки идеи вступления Украины в НАТО. Последствия могут быть прямо противоположными тем, которые хочет достичь Россия”, - убежден политолог.

По словам В.ФЕСЕНКО, слишком жесткая позиция России в известной степени беспокоит и европейские государства. В частности, заметил он, если во время Бухарестского саммита европейские страны пытались найти определенный баланс интересов безопасности на европейском континенте, учесть интересы России и поэтому не спешить с ПДЧ для Грузии и Украины, то сейчас, “когда имеем усиленную жесткость России, они могут пересмотреть нынешние взгляды и с большим пониманием отнестись к евроатлантическим намерениям Украины и Грузии. То есть, эффект и здесь может быть прямо противоположным”.

В свою очередь директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ выразил мнение, что заявления такого рода, как правило, не могут звучать от дипломатов, а особенно такого высокого уровня, как С.ЛАВРОВ. “Я думаю, что в рамках двусторонних отношений, конечно, необходимо выяснить, о каких мероприятиях идет речь, по дипломатическим каналам выяснить позицию наших соседей и реагировать соответствующим образом”, - отметил В.ЧАЛЫЙ.

Говоря об общественной оценке такой позиции, он выразил сожаление, что “вирус невосприятия легитимности Украины, который господствует среди националистических кругов России, иногда перетекает и в официальные институты Российской Федерации. Официальные государственные институты нашего соседа должны найти от этого вируса противоядие”.

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ подчеркнул, что первое следствие заявлений министра МИД России уже есть - просьба НАТО объяснить, что именно С.ЛАВРОВ имел в виду, когда растолковывал слова Владимира ПУТИНА о том, что Украина – не государство. “Это внешнеполитическое последствие, которое отличается от того, которого ожидали россияне”, - заметил эксперт.

”В украинском измерении артикуляцией такой позиции будет внутренняя мобилизация украинского общества. Для окончательного формирования украинской политической нации не хватает только внешней угрозы. Как угроза может восприниматься Российская Федерация, в случае, если она будет продолжать подобную внешнеполитическую риторику и будет выражать претензии на часть территории Украины. Относительно России, то она может совсем пересмотреть концепцию своей внешней политики”, - считает В.ГОРБАЧ.

В то же время директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ выразил непонимание, почему из-за этого “поднят такой шум”. “Вроде бы Россия до этого не заявляла то же устами С.ЛАВРОВА, В.ПУТИНА и других руководителей. Не секрет, что Россия считала, считает и будет считать, что вступление Украины и Грузии в НАТО очень больно ударит по системе национальной безопасности самой России”, - отметил он. Это, по его словам, приведет к колоссальным расходам для России.