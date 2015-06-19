Порошенко уволил трех заместителей главы, и руководителя главного следственного управления СБУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил с занимаемых должностей первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Юрия Артюхова, заместителей председателя СБУ Виталия Цыганка и Виктора Ягуна, и начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка.

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Соответствующие указы главы государства №347/2015, №348/2015, №349/2015 и №350/2015 от 19 июня опубликованы на сайте президента.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла постановление об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ (Регистрационный №2110-А). За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.