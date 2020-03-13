Кабмин сможет проводить свои заседания в онлайн-режиме

Целью принятия проекта акта является повышение эффективности деятельности Кабмина путем предусмотрения возможности проведения онлайн-заседаний правительства.

Кабинет министров Украины принял решение о возможности проведения своих заседаний в онлайн-режиме в связи с ограничительными мерами, введенными в стране в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение внес вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выездного внеочередного заседания Кабмина по реформированию системы градостроительства Украины.

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"Целью принятия проекта акта является повышение эффективности деятельности КМУ путем предусмотрения возможности проведения онлайн-заседаний правительства. По сути, добавляется один пункт (с регламентом деятельности КМУ), который говорит о том, что премьер-министр может принять решение о проведении онлайн-заседания КМУ или об онлайн-участии в заседании членов КМУ", - сказал он.

По его словам, постановление планируют обнародовать до следующего очередного заседания правительства на следующей неделе.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.