В Брюсселе 24-25 июня состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

В рамках заседания министров обороны НАТО, которое пройдет 24-25 июня в Брюсселе, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Ваш министр обороны встретится со своими коллегами по НАТО в Брюсселе в конце этого месяца", - сказал он.

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По словам генсека, интенсивный диалог между Украиной и Североатлантическим альянсом продолжается как на уровне послов, так и на уровне министров.

"Мы обсуждаем ситуацию в сфере безопасности в вашей стране, процесс реформ, а также постоянную поддержку НАТО", - отметил Столтенберг, указав, что в прошлом месяце состоялась "содержательная встреча с министром иностранных дел в Анталии".

Полное интервью генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга читайте в эксклюзивном материале УНИАН.