США возлагают на Россию прямую ответственность за агрессивные действия боевиков на Донбассе

01:48, 19 июня 2015
Политика
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Соединенные Штаты Америки возлагают на Россию прямую ответственность за агрессивные действия совместных российско-сепаратистских сил на востоке Украины.

Джон Керби / AP Images

Эти действия неприемлемы и противоречат Минским соглашениям, подчеркнул новый спикер Государственного департамента США Джон Кирби, сообщает Радіо Свобода.

Он обратил внимание, что любые попытки захватить новые украинские территории приведут к «росту цены» таких действий для России, то есть к усилению санкций.

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