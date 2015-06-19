США возлагают на Россию прямую ответственность за агрессивные действия боевиков на Донбассе

Эти действия неприемлемы и противоречат Минским соглашениям, подчеркнул новый спикер Государственного департамента США Джон Кирби, сообщает Радіо Свобода.

Он обратил внимание, что любые попытки захватить новые украинские территории приведут к «росту цены» таких действий для России, то есть к усилению санкций.

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