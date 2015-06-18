Порошенко встретился с послами стран G7 (фото)
16:46, 18 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с представителями стран "Большой семерки".
Встреча Президента Украины с послами G7 / twitter.com/APUkraine
Об этом сообщает Twitter Администрации Президента.
"Президент Украины проводит встречу с послами стран "Большой семерки", - сказано в сообщении.
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