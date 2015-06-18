Порошенко встретился с послами стран G7 (фото)

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с представителями стран "Большой семерки".

Об этом сообщает Twitter Администрации Президента. "Президент Украины проводит встречу с послами стран "Большой семерки", - сказано в сообщении. Читайте такжеПолитолог считает "гиперактивную дипломатию" одним из достижений Порошенко за год президентстваВ "Большую семерку" входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter